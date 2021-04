Chinas Wirtschaft wächst kräftig

Ng Han Guan/AP/dpa Trägt auch zum Wachstum von Chinas Wirtschaft bei: Der Technologiekonzern Huawei (Wuhan, 16. Januar)

Beijing. Chinas Wirtschaft wächst weiter stark: Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahresvergleich um 18,3 Prozent zu, im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent, teilte die nationale Statistikbehörde am Freitag mit. Bereits im ersten Quartal 2020 erließ die chinesische Regierung strikte Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie – das BIP brach stark ein, um 6,8 Prozent. China erholte sich wirtschaftlich aber wieder sehr schnell. Das Coronajahr schloss die Volksrepublik als einzige große Volkswirtschaft mit einem Wachstum ab. Der Rekordanstieg im ersten Quartal 2021 spiegelt zum großen Teil den statistischen Effekt wider.

Die 18,3 Prozent sind der steilste Anstieg seit Beginn der Messungen vor drei Jahrzehnten. Die nationale Wirtschaft habe in diesem Jahr einen »guten Start« hingelegt, sagte eine Sprecherin der Statistikbehörde in Peking am Freitag. (AFP/jW)