Thüringer CDU: Weiterer Kreisverband für Maaßen

Hildburghausen. Ein zweiter Kreisverband der CDU im Wahlkreis 196 in Südthüringen hat sich für den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidaten entschieden. Der Vorsitzende des Kreisverbands Hildburghausen-Henneberger Land, Christopher Other, teilte am Dienstag gegenüber dem MDR die Entscheidung des Verbands mit, den Rechtsaußenkandidaten Maaßen für die Nominierung am 30. April offiziell vorzuschlagen. Diese steht selbst innerhalb der Union in der Kritik. Zuletzt hatte CSU-Chef Markus Söder vergangene Woche im Spiegel die Thüringer CDU vor einer Kandidatur Maaßens gewarnt. (jW)