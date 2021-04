Berlin. Hansi Flick mag nicht mehr. »Ich habe dem Verein gesagt, dass ich am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte.« Mit diesem Satz, in verschiedenen Variationen vorgetragen, sorgte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg und den wochenlangen Debatten um seine Zukunft für Klarheit. Zumindest aus seiner Sicht ist es nun raus: Der 56jährige will den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen. »Das ist eine emotionale Geschichte gewesen für uns alle«, sagte Nationaltorwart Manuel Neuer. Flicks Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Alles spricht nun dafür, dass er als Nachfolger von Joachim Löw neuer Bundestrainer wird. (dpa/jW)