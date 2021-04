Ex-General übernimmt bei Petrobras

Rio de Janeiro. Trotz scharfer Kritik hat der rechtsradikale brasilianische Präsident Jair Bolsonaro einen ehemaligen General an der Spitze des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras installiert. Wie erwartet wählte der Aufsichtsrat des Unternehmens den früheren Verteidigungsminister Joaquim Silva e Luna zum neuen Chef, wie der Konzern am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Silva e Luna folgt auf Roberto Castello Branco, der von Januar 2019 bis März 2021 Chef von Petrobras gewesen war. Bereits im Februar, als der geplante Personalwechsel an der Spitze des größten Öl- und Energiekonzerns Lateinamerikas publik wurde, war der Wert seiner Aktien an der Börse in New York um 20 Prozent eingebrochen. (dpa/jW)