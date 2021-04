VW will in China stark wachsen

Shanghai. Nach einem langsamen Start bei der Elektromobilität in China will Volkswagen mit neuen Modellen kräftig aufholen. In zwei bis drei Jahren wolle die Kernmarke des VW-Konzerns auf dem größten Automarkt der Welt bei alternativen Antrieben einen ähnlich hohen Marktanteil haben wie heute bei Benzinern mit knapp 15 Prozent, sagte China-Chef Stephan Wöllenstein am Sonntag vor Eröffnung der internationalen Automesse in Shanghai. »Volkswagen hat die gute Tradition, teilweise etwas später, aber um so heftiger zu kommen.« (dpa/jW)