Kolumbien: Guerilla und Militär bekämpfen sich

Bogotá. In Kolumbien sind bei Kämpfen zwischen Mitgliedern der früheren FARC-Guerilla und Regierungstruppen 14 Rebellen und ein Soldat getötet worden. Die Kämpfer der Carlos-Patino-Front – gegründet von ehemaligen Guerilleros der FARC, die das nicht umgesetzte Friedensabkommen von 2016 ablehnen – wurden bei den Konfrontationen in Argelia in der Provinz Cauca getötet, zitiert Reuters zwei Militärquellen. Die Rebellen hätten die Leichen ihrer Kämpfer abtransportiert, sagte General Eduardo Enrique Zapateiro, der Chef der Armee, auf Twitter. Sieben weitere Soldaten seien verletzt worden. (Reuters/jW)