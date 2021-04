Nächste Runde

Los Angeles. Im Kampf um gleiche Bezahlung für Fußballerinnen in den USA sind die Nationalspielerinnen wie angekündigt in Berufung gegangen. Das teilte deren Sprecherin am Mittwoch mit. Ein Gericht hatte die Klage abgewiesen, die Berufung aber zugelassen. Erst am Montag hatte der zuständige Richter einen Vergleich bezüglich Hotels, Trainingsplätzen u. a. zugelassen. Das Thema Bezahlung war juristisch abgetrennt worden, hier kämpfen die Spielerinnen nun in der Berufung weiter. (dpa/jW)