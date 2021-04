Unter anderem Corona

Wiesbaden. Das internationale Pfingstreitturnier in Wiesbaden ist unter anderem wegen der Coronapandemie abgesagt worden. Es werde geprüft, ob das ursprünglich für den 21. bis 24. Mai geplante Turnier später im Jahr nachgeholt werden könne. Ein weiterer Grund für die Absage sei das Herpesvirus, an dem in den vergangenen Wochen etliche Pferde gestorben sind. (dpa/jW)