London. Dartrekordweltmeister Phil Taylor kehrt zurück. Der 60jährige Engländer will 2022 bei einer neu eingeführten Senioren-WM antreten, wie er am Montag auf Twitter bestätigte. Die Verträge seien bereits unterschrieben. Taylor trat bei der WM 2018 letztmals als Profi an und verlor im Finale gegen Landsmann Rob Cross. (dpa/jW)