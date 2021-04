Afghanistan: 20 Einsatzkräfte getötet

Kabul. In Afghanistan sind mindestens 20 Einsatzkräfte bei Angriffen getötet worden. In der nördlichen Provinz Balch seien vier Militärstützpunkte von den militant-islamistischen Taliban angegriffen worden, sagte der Provinzrat Hadschi Schah Mohammed am Dienstag. Dabei seien mindestens zehn Soldaten getötet und weitere drei verwundet worden. In der Provinz Baghlan kamen bei mehrstündigen Gefechten im Bezirk Dahana-i-Ghuri Provinzräten zufolge mindestens fünf Polizisten ums Leben. Im nördlichen Fariab wurden lokalen Behörden zufolge zwei Einsatzkräfte bei einem Angriff auf einen Kontrollposten im Bezirk Paschtun Kot getötet. Im nordöstlichen Badachschan seien drei Soldaten, die zuvor von Taliban-Kämpfern entführt worden waren, im Bezirk Sebak getötet worden. (dpa/jW)