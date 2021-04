Mosambik: Eine Million von Hunger bedroht

Genf. In Mosambik sind nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) annähernd eine Million Menschen von Hunger bedroht. In dem Land im Südosten Afrikas wüten in der Provinz Cabo Delgado islamistische Terroristen, die ihre Angriffe seit Ende März deutlich ausgeweitet haben. Das WFP braucht nach eigenen Angaben 82 Millionen US-Dollar (knapp 69 Millionen Euro) an Spenden, um etwa 750.000 Vertriebene sowie ebenfalls von Hunger bedrohte Anwohner in Gebieten, die Geflohene aufgenommen haben, zu versorgen. Dies teilte ein WFP-Sprecher am Dienstag in Genf mit. (dpa/jW)