Mutmaßliche Schlepper in Spanien inhaftiert

Madrid. Die spanische Polizei hat 20 mutmaßliche Schlepper festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Geflüchtete in altersschwachen Booten aus der spanischen Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste nach Spanien geschleust zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sollen demnach auch für ein Schiffsunglück im Februar verantwortlich sein, bei dem vier Schutzsuchende ertranken. (AFP/jW)