Spitzenkandidaten von Berlin-SPD wohl klar

Berlin. Der Landesverband der SPD in Berlin wird offenbar den Regierenden Bürgermeister Michael Müller, die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe und den stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert auf die ersten drei Listenplätze für die Bundestagswahl am 26. September setzen. Das berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Montag. Offiziell soll ein Parteitag am 24. April die Kandidaturen für die Bundestagswahl festlegen. Dann soll auch die derzeit amtierende Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zur Spitzenkandidatin der SPD für die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus bestimmt werden. (jW)