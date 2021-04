Immer mehr Banken führen Strafzinsen ein

Frankfurt am Main. Rund 300 Banken und Sparkassen verlangen in Deutschland vor allem für Tagesgeld ein sogenanntes Verwahrentgelt von meist 0,5 Prozent, wie aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Allein in den ersten 100 Tagen des laufenden Jahres führten demnach mehr als 100 Geldhäuser Strafzinsen ein. (dpa/jW)