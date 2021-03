Putin schaut deutsches Fernsehen

Moskau. Zur Pflege seiner Sprachkenntnisse sieht der russische Präsident Wladimir Putin nach Angaben seines Sprechers auch deutsches Fernsehen.»Er schaut deutsche Fernsehkanäle, sieht TV-Kanäle auch in englischer Sprache. Nicht jeden Tag, aber einige Male pro Woche macht er auch Englisch. Das ist kurzer, aber regelmäßiger Unterricht«, sagte Dmitri Peskow in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitung Argumenty i Fakty. Zudem sei Putin Zeitungsleser. (dpa/jW)