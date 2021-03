Moderiese bekennt sich zu chinesischem Markt

Stockholm. Der schwedische Moderiese Hennes & Mauritz (H & M) hat mit einem Bekenntnis zum chinesischen Markt auf die anhaltenden Boykottprobleme in der Volksrepublik reagiert. Man arbeite mit Kollegen in China zusammen, um die derzeitigen Herausforderungen zu bewältigen und einen Weg voran zu finden, teilte der Konzern am Mittwoch in Stockholm mit. »China ist ein sehr wichtiger Markt für uns, und unser langfristiges Engagement für das Land bleibt stark«, hieß es in einer Mitteilung. (dpa/jW)