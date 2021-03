Letzter Flug von Lesbos mit Flüchtlingen in BRD

Athen. Ein Flugzeug hat 120 Flüchtlinge von der griechischen Insel Lesbos nach Deutschland gebracht. Wie der Generalsekretär des Migrationsministeriums in Athen, Patrolos Georgiadis, erklärte, seien damit insgesamt 1.553 Menschen von Lesbos nach Deutschland gebracht worden. Der Flug am Mittwoch war der letzte direkt von der Insel, in den nächsten Tagen soll auch der letzte Flug von Athen aus nach Deutschland starten. Die Gesamtzahl der von Deutschland Aufgenommenen werde dann auf 2.750 steigen, hieß es. (dpa/jW)