München. Bayerns Amateur- und Freizeitfußballer hoffen trotz der steigenden Coronazahlen auf eine Rückkehr zum Trainings- und Wettkampfbetrieb innerhalb gut eines Monats. Wenn das nicht gelinge, stehe die ohnehin unterbrochene Saison vor dem Abbruch. Das teilte der Bayerische Fußballverband (BFV) am Dienstag nach einer Vorstandskonferenz mit. Immer mehr Landesverbände sehen allerdings keine andere Lösung, als den Spielbetrieb in den Amateurspielklassen mit ihren fast 150.000 Mannschaften abzubrechen. Zu Wochenbeginn erklärten der Regionalverband Südwest und der Landesverband Brandenburg den definitiven Stopp der Spielzeit und annullierten die Ergebnisse der Saison in allen Spielklassen. Zuvor hatte bereits der Landesverband Sachsen-Anhalt diese harte Entscheidung getroffen. Die Vereine der Regionalliga Nordost sowie der Landesverbände Berlin und Mecklenburg-Vorpommern plädierten für ähnliche Szenarien. Im Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) wird die Entscheidung auf der Präsidiumssitzung am 16. April fallen. (dpa/jW)