Libyen: Fast 1.000 Flüchtlinge inhaftiert

Tripolis. Die »libysche Küstenwache« genannten Milizen haben laut einer Meldung vom Montag nachmittag in den vorangegangenen 48 Stunden fast 1.000 Flüchtlinge auf dem Weg in die EU abgefangen und nach Libyen zurückgebracht. Wie das libysche Büro der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Montag mitteilte, wurden die Menschen vor der Westküste des Landes festgehalten, von wo sie mit Booten in die EU wollten. »Wir wiederholen, dass willkürliche Inhaftierungen aufhören müssen«, erklärte die Organisation mit Sitz in der Schweiz. Etwa 1.000 Männer, Frauen und Kinder hätten versucht, aus Libyen zu fliehen »und wurden schließlich unter entsetzlichen Bedingungen festgehalten«, sagte die IOM-Sprecherin Safa Msehli. Die Organisation erklärte, IOM-Teams seien vor Ort gewesen, um notwendige Hilfe für die Flüchtlinge zu leisten. (AFP/jW)