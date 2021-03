Boeing erhält Großauftrag

Seattle. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat nach der Wiederzulassung seines Unglücksjets 737 Max einen Großauftrag erhalten. Die US-Billigfluggesellschaft Southwest Airlines habe weitere 100 Mittelstreckenjets der 737-Max-Reihe bestellt, teilte der Airbus-Rivale am Montag in ­Seattle mit. Zudem habe sich die Airline Kaufoptionen für 155 Maschinen gesichert. Die Boeing-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um rund drei Prozent zu. Damit hat Southwest bei Boeing jetzt 180 Max-Jets in der Standardversion 737-8 und 200 Exemplare der kleineren Version 737-7 geordert. (dpa/jW)