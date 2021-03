Amazon sucht Mitarbeiter in BRD

München. Der US-Konzern Amazon will in diesem Jahr in Deutschland 5.000 neue Mitarbeiter einstellen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Gesucht würden Mitarbeiter unter anderem für die Versandzentren, Marketing, Finanzwesen sowie Forschung und Entwicklung. Der Onlinehändler wehrt sich seit Jahren gegen die Einführung eines Tarifvertrags und geht aggressiv gegen Beschäftigte und Gewerkschafter vor. (dpa/jW)