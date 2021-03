Jena. Die Team-WM der Darts-Profis soll 2021 in Jena stattfinden. Als Termin für das Turnier, bei dem 32 Nationen mit jeweils zwei Profis antreten, ist laut der Weltverband PDC der Zeitraum von 9. bis 12. September vorgesehen. Das Event fand mehrere Jahre in Frankfurt am Main oder Hamburg statt, bevor es 2020 coronabedingt in Salzburg nachgeholt wurde. (dpa/jW)