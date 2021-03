Frankfurt am Main. Die deutsche »gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur« ist in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Dies teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Donnerstag mit. Damit werde »die großartige gesellschaftliche Leistung« der rund 90.000 Sportvereine gewürdigt, hieß es. Es sei »in diesen schwierigen Zeiten ein Mutmacher«, so der DOSB. (dpa/jW)