»Cum-Ex«-Prozess gegen Drahtzieher begonnen

Wiesbaden. Am Landgericht Wiesbaden hat am Donnerstag der Prozess zur strafrechtlichen Aufarbeitung von »Cum-Ex«-Aktiendeals begonnen. Die Justiz verhandelt über die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen den Rechtsanwalt Hanno Berger und zwei ehemalige Mitarbeiter einer Bank. Berger, der als Architekt der »Cum-Ex«-Geschäfte gilt, erschien nicht zum Auftakt. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Landgerichts Wiesbaden vor. Berger streitet die Vorwürfe ab und hält sich seit Jahren in der Schweiz auf. Seinen Umzug wertet die Justiz als Flucht. (dpa/jW)