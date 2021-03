Dank spenden

Ein Werk des britischen Streetartkünstlers Banksy ist am Dienstag für 16,8 Millionen Britische Pfund (19,5 Millionen Euro) in London versteigert worden. Abzüglich Gebühren soll der Erlös nun der Universitätsklinik in South­ampton im Süden Englands und anderen Organisationen des englischen Gesundheitsdienstes NHS zugute kommen, wie auf der Webseite des Auktionshauses Christie’s am Dienstag zu lesen war. Banksy hatte das einen Quadratmeter große Bild mit dem Titel »Game Changer« im vergangenen Jahr an die Klinik geschickt und sich für deren Einsatz in der Coronaviruspandemie bedankt. (dpa/jW)