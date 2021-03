Mit großem Aufwand will das Jazzfestival Moers bei seiner 50. Ausgabe vom 21. bis 24. Mai 2021 trotz der Coronapandemie einigen hundert Livezuschauern den Besuch des Avantgardetreffens ermöglichen. 36 Band- oder Soloauftritte seien geplant, kündigte der künstlerische Leiter Tim Isfort am Mittwoch in Moers an. Insgesamt über 200 Musikerinnen und Musiker spielen und improvisieren – vielfach gemeinsam – laut den Planungen beim großen Pfingsttreffen der zeitgenössischen Jazzmusik. (dpa/jW)