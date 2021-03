Commerzbank weiter mit Verlust

Frankfurt am Main. Die teilverstaatlichte Commerzbank rechnet wegen der hohen Kosten für die Stellenstreichungen und Coronabelastungen im laufenden Jahr mit einem Verlust. Nach Abzug des Aufwands für den »geplanten Umbau« sei bei einer Risikovorsorge für Kreditausfälle am oberen Ende der in Aussicht gestellten 0,8 bis 1,2 Milliarden Euro von einem Konzernverlust auszugehen, wie aus dem am Mittwoch in Frankfurt am Main veröffentlichten Geschäftsbericht der Bank hervorgeht. Dies ist keine Überraschung, da der neue Konzernchef Manfred Knof Anfang des Jahres die Vernichtung von weiteren 10.000 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. (dpa/jW)