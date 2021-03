Großeinsatz im »Cum-Ex«-Skandal

Frankfurt am Main. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat im Zuge des »Cum-Ex«-Skandals mehrere Wohnungen und Unternehmen durchsucht. Bei dem Großeinsatz wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung seien am Dienstag sechs Wohnungen von Beschuldigten und Betroffenen sowie acht Geschäftsräume unter die Lupe genommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. An der Aktion in Frankfurt, Oberursel, dem Landkreis Kitzingen und dem Main-Kinzig-Kreis waren demnach mehr als 90 Beamte der hessischen und bayerischen Steuerfahndung beteiligt. (dpa/jW)