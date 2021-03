Moskau: BRD-Wirtschaft »Schlüsselpartner«

Moskau. Trotz der Krise in den Beziehungen zwischen Berlin und Moskau setzt Russlands Außenminister Sergej Lawrow weiter auf eine Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft. »Ungeachtet der schwierigen Lage in Europa zählt Deutschland weiterhin zu den wirtschaftlichen Schlüsselpartnern Russlands«, schrieb Lawrow in einem Grußwort an die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK). Die Kammer veröffentlichte es am Mittwoch in Moskau. Die Kooperation in Handel und Wirtschaft sei »derzeit eines der beständigsten, pragmatischsten Elemente der bilateralen Agenda«. (dpa/jW)