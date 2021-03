Acht Seiten Druck

Berlin. Der Verein »Athleten Deutschland« hat in der Debatte um die Sommerspiele in Tokio mit einer Liste von Forderungen den Druck erhöht. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Weltverbände müssten »zügig und überzeugend darlegen, wie Qualifikationsturniere und nicht zuletzt die Olympischen und Paralympischen Spiele sicher stattfinden können«, hieß es in einem achtseitigen Positionspapier, das die Interessenvertretung am Montag veröffentlichte. Darin drängt »Athleten Deutschland« u. a. auf größere Transparenz bei den Coronamaßnahmen sowie eine stärkere Einbindung der Sportler in die Planung von Hygiene- und Sicherheitskonzepten. (dpa/jW)