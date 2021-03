EMA: Astra-Zeneca-Vakzin sicher, aber Warnhinweis

Amsterdam. Der Coronaimpfstoff von Astra-Zeneca ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher. Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. EMA-Chefin Emer Cooke gab nach einer Sondersitzung bekannt, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass von dem Impfstoff ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel ausgehe. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. (dpa/AFP/jW)