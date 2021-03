Griechisch-türkische Gespräche ohne konkrete Ergebnisse

Burhan Ozbilici/AP/dpa Das türkische Gasfeld-Erkundungsschiff »Oruc Reis« vor Antalya (13.9.2020)

Athen. Eine neue Runde von Sondierungsgesprächen über den Erdgaskonflikt zwischen Griechenland und der Türkei ist am Dienstag in Athen ohne konkrete Ergebnisse geblieben. Rund vier Stunden dauerte die Zusammenkunft diplomatischer Vertreter und Experten beider Länder. Die nächste Gesprächsrunde soll wieder in Istanbul zusammenkommen, hieß es. Ein Termin dafür wurde jedoch nicht bekannt. Griechenland hoffe weiterhin, dass die Gespräche dazu führten, eine gemeinsame Grundlage für die Beilegung des Streits zu finden, kommentierte der griechische Außenminister Nikos Dendias das Treffen. Bei den Gesprächen handelt es sich nicht um tatsächliche Verhandlungen zum Erdgaskonflikt. Griechischen Regierungskreisen zufolge geht es vielmehr darum zu erörtern, ob es eine gemeinsame Basis für einen »echten Dialog« geben könnte. Auch dienen die Gespräche demnach als »Sicherheitsventil«, damit der Kontakt zwischen den beiden Ländern nicht abbricht, falls die Situation erneut eskaliert. Athen wirft dem Nachbarn vor, illegal in Gewässern der ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands nach Erdgas zu suchen. Ankara argumentiert, dass die erkundeten Zonen zum türkischen Festlandsockel gehören und die Türkei ein Recht auf Ausbeutung der Bodenschätze hat. Der Konflikt hatte die beiden Länder im vergangenen Jahr an den Rand einer militärischen Auseinandersetzung gebracht. (dpa/jW)