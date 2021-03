Angriff auf Regierungstruppen in Syrien

REUTERS/Mohammed Azakir/File Photo

Damaskus. In Syrien ist es am Dienstag zu einem Angriff auf Regierungstruppen gekommen. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete über einen »terroristischen Angriff« auf einen Militärbus, machte jedoch keine Angaben zu möglichen Opfern. Der Angriff erfolgte bei Musairib in der südlichen Provinz Daraa. Laut der »Beobachtungsstelle für Menschenrechte«, einer oppositionsnahen Organisation mit Sitz in Großbritannien, richtete sich die Attacke aus dem Hinterhalt gegen einen Truppentransport der 4. Division. Insgesamt seien mindestens 21 Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter getötet worden. (dpa/AFP/jW)