Lenzerheide. Das Wetter beeinflusst die letzten Entscheidungen im alpinen Skiweltcup weiterhin heftig. Nach den Abfahrten am Mittwoch mussten am Donnerstag beim Saisonfinale in Lenzerheide/Schweiz (bis 21. März) auch die Super-G-Rennen abgesagt werden. Grund waren erneut starker Schneefall und Nebel. Die Titel im Super-G gehen damit an die Doppelweltmeister Lara Gut-Behrami (Schweiz) und Vincent Kriechmayr (Österreich). (sid/jW)