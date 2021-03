Australien: Proteste gegen Gewalt an Frauen

Sydney. Tausende Menschen haben bei landesweiten Protesten in Australien gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Unter dem Motto »Marsch für Gerechtigkeit« gingen Demonstrierende unter anderem in Sydney, Canberra, Brisbane und Melbourne am Montag auf die Straße, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete. Die Proteste folgen Vorwürfen einer früheren Mitarbeiterin der Liberalen Partei von Premierminister Scott Morrison, Brittany Higgins, sie sei im Jahr 2019 im Parlamentsgebäude von einem männlichen Kollegen vergewaltigt worden. Im Februar machte sie ihre Anschuldigungen öffentlich. Wenig später erhoben laut AAP drei weitere Frauen Vorwürfe gegen den Mann. »Wir alle haben in den letzten Wochen gelernt, wie verbreitet geschlechtsspezifische Gewalt in diesem Land ist«, sagte Higgins vor Tausenden in Canberra. Sie warf der Politik vor, das Thema zu meiden und sich vor Verantwortung zu drücken. (dpa/jW)