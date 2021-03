Neue Vorwürfe in Myanmar gegen Suu Kyi

Yangon. Die Junta in Myanmar hat neue Korruptionsvorwürfe gegen die von ihr entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erhoben. Der Militärsender Myawady zeigte am Mittwoch abend ein Video, in dem ein Geschäftsmann aus Myanmar angibt, der Politikerin über mehrere Jahre 550.000 US-Dollar (461.000 Euro) gegeben zu haben. Ein Nachrichtensprecher sagte, eine Anklage gegen Suu Kyi sei in Vorbereitung. Deren Anwalt, Khin Maung Zaw, wies die Vorwürfe am Donnerstag zurück. (AFP/jW)