Im aktuellen Fall geht es einmal nicht um ihn: Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko (Minsk, 17.9.2020)

Warschau. Polen weist zwei belarussische Diplomaten aus. Die Entscheidung sei »angesichts andauernder unfreundlicher Gesten von Minsk« getroffen worden, schrieb Polens Vizeaußenminister Marcin Przydacz am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Belarus hatte am Vortag die Ausweisung zweier polnischer Diplomaten bekannt gegeben. Die Beziehungen zwischen Warschau und Minsk sind gespannt, weil Belarus Polen für die Finanzierung und Unterstützung der Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko verantwortlich macht.

In diesem neuen Fall geht es aber um eine Veranstaltung zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Belarus hatte dem Leiter des polnischen Generalkonsulats in der Stadt Brest vorgeworfen, im Februar an einer illegalen Erinnerungsfeier für Kämpfer teilgenommen zu haben, die damals gegen die Sowjetunion und gegen Kommunisten vorgegangen waren. Der polnische Diplomat musste danach Belarus verlassen, woraufhin auch Warschau einen Vertreter des Nachbarlandes zur »unerwünschten Person« erklärte. Darauf reagierte Belarus mit der Ausweisung von zwei weiteren Polen. (dpa/jW)