New Orleans. Die Ära Drew Brees ist beendet. Der 42jährige Quarterback der New Orleans Saints verkündete am Sonntag sein Karriereende in der US-Footballiga. 2010 hatte Brees New Orleans gegen die Indianapolis Colts zum Sieg im Superbowl geführt. Brees hält mehrere Rekorde in der NFL, u. a. den für die meisten Passing Yards (80.358). (sid/jW)