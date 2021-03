Verdi Brandenburg ruft zu Warnstreiks

Berlin. Verdi hat für Dienstag zu Warnstreiks in Berlin-Brandenburg aufgerufen. Grund sei einer Mitteilung vom Montag zufolge, dass der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg (HVD-BB) die Tarifverhandlungen abgebrochen habe und die Geschäftsführung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) nach zwei Verhandlungsrunden keine Bereitschaft zu einem fairen Tarifangebot zeige. Es gelte, »die Zweiklassengesellschaft bei den Beschäftigten der sozialen Arbeit in Berlin nach so vielen Jahren ungleicher Bezahlung endlich zu beenden«, schrieb Landesfachbereichsleiterin Meike Jäger. (jW)