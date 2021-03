Menschenkette gegen Jobkahlschlag

Berlin. Die IG Metall und der Betriebsrat des Berliner Frankiermaschinenherstellers Francotyp-Postalia (FP) haben für Dienstag Protestaktionen wie eine Menschenkette gegen die geplante Vernichtung jedes fünften Arbeitsplatzes bei FP in Berlin und in einer Tochterfirma angekündigt. Insgesamt seien 50 Arbeitsplätze des mittelständischen Unternehmens akut in Gefahr, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. »Es sind nicht nur die großen Unternehmen, die Industriearbeitsplätze abbauen, sondern auch mittelständische Unternehmen«, kritisierte Jan Otto von der IG Metall Berlin. (jW)