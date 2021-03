Volkswagen baut sechs Batteriefabriken

Wolfsburg. Volkswagen hat am Montag angekündigt, gemeinsam mit anderen Unternehmen bis 2030 sechs »Gigafabriken« für Batteriezellen in Europa in Betrieb zu nehmen. Die ersten beiden Werke sind im schwedischen Skellefteå sowie in Salzgitter geplant und sollen wie die anderen Standorte Batterien mit »perspektivisch bis zu 40 Gigawattstunden« Leistung jährlich produzieren. (AFP/jW)