London verhängt Sanktionen gegen Syrien

London. Großbritannien hat erstmals seit seinem Austritt aus der EU gezielte Sanktionen gegen Syrien verhängt. Wie das Außenministerium in London am Montag mitteilte, wurden sechs Personen aus dem Umfeld von Präsident Baschar Al-Assad mit Reisebeschränkungen und dem Einfrieren von Konten belegt. Darunter befänden sich unter anderem auch Außenminister Faisal Al-Mikdad sowie verschiedene Berater, Geschäftsleute und Militärs. Mit den Sanktionen erinnere London an den Ausbruch des Konflikts vor zehn Jahren, hieß es. (dpa/jW)