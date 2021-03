Are/München. Skirennläuferin Lena Dürr hat beim Weltcup im schwedischen Are eine Sensation knapp verpasst. Die 29jährige erreichte beim zweiten Slalom im WM-Ort von 2019 mit Rang vier das beste Resultat ihrer Karriere in einem Einzelrennen, am Podest fuhr sie lediglich um 0,13 Sekunden vorbei. (sid/jW)