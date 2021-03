Packender Dreikampf

Köln. Franziska Preuß hat beim Biathlonweltcup im tschechischen Nove Mesto für den nächsten deutschen Podestplatz gesorgt. Die auf Rang vier gestartete 27jährige setzte sich in der Verfolgung über zehn Kilometer in einem packenden Dreikampf auf der letzten Runde durch und wurde mit zwei Schießfehlern Dritte. Für Preuß ist es der dritte Podestplatz des Winters. Die Norwegerin Tiril Eckhoff gewannn durch ihren vierten Sieg in Serie und den fünften Erfolg in der Verfolgung vorzeitig den Gesamtweltcup. (sid/jW)