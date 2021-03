Myanmar: Proteste und erneut Tote

Yangon. Zehntausende Menschen haben in Myanmar Augenzeugen zufolge auch am Wochenende gegen den Militärputsch in dem südostasiatischen Land protestiert. Mindestens 24 Personen wurden Medien und Teilnehmenden zufolge zwischen Freitag abend und Sonntag getötet, als Militär und die Polizei in verschiedenen Städten gegen die Demonstrierenden vorgingen. Insgesamt sind bislang mehr als 80 Menschen getötet worden, wie die Organisation für politische Gefangene AAPP schätzte. Etwa 2.134 Menschen wurden ihr zufolge zudem festgenommen. (dpa/jW)