Das Jüdische Museum Berlin und zwei Projekte in Sachsen sind mit dem erstmals verliehenen Deutschen Preis für kulturelle Bildung »Kulturlichter« ausgezeichnet worden. Die »Lernplattform für Jewish Places« des Jüdischen Museums konnte sich den mit 20.000 Euro dotierten Preis des Bundes sichern. Das in Dresden angesiedelte und in der Lausitz agierende Projekt »Fabmobil« des Vereins Constitute ist eine fahrende Kunst- und Digitalwerkstatt für den ländlichen Raum. Es wurde mit dem Preis der Länder ausgezeichnet, der ebenfalls mit 20.000 Euro dotiert ist. Der undotierte, per Onlineabstimmung entschiedene Preis des Publikums ging an den Chemnitzer Verein ASA-FF für das Projekt »Wandertag im Weltraum«. (dpa/jW)