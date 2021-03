Berlin. Die im »Freiburger Kreis« (FK) vereinten größten bundesdeutschen Sportvereine haben im vergangenen Jahr wegen der Pandemie mindestens 100.000 Mitglieder verloren, das sind rund zehn Prozent. Das ergab eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft unter ihren insgesamt 188 Mitgliedsvereinen, an der 176 von ihnen teilnahmen. Mit Ausnahme von sieben Vereinen hätten alle anderen Einbußen zu verzeichnen, teilweise bis zu 45 Prozent ihrer Mitglieder, teilte FK-Geschäftsführerin Doris Büttner am Mittwoch auf jW-Anfrage mit. Wegen Corona seien zudem 2020 fast 39 Prozent weniger Personen in die Großvereine eingetreten als 2019. (am)