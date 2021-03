Test mit Schnelltests

Berlin. Der 1. FC Union Berlin setzt in der Fußball-Bundesliga erstmals Coronaschnelltests für Personen ein, die im Rahmen des Sonderspielbetriebes im Stadion An der Alten Försterei sind. Fans sind wegen der Pandemie noch immer ausgeschlossen. Vor der Partie am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln bietet der Berliner Klub den zutrittsberechtigten Helfern, Ordnern, Journalisten und anderen Personen einen kostenfreien SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest an. Aus dem Ablauf sollen Erkenntnisse für einen Einsatz gewonnen werden, wenn Zuschauer wieder erlaubt sind. (dpa/jW)