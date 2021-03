Bayer will aus der Krise kommen

Leverkusen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer AG will in den kommenden Jahren wieder zulegen. Der Umsatz soll 2021 steigen, in den Folgejahren soll sich das Wachstum dann weiter beschleunigen. Das geht aus Plänen hervor, die Konzernchef Werner Baumann am Mittwoch im Rahmen eines »Kapitalmarkttages« vorgestellt hat. Für 2024 kalkuliert der Manager mit Erlösen von 43 bis 45 Milliarden Euro, nach 41,4 Milliarden Euro im Jahr 2020. Bayer war nach der Übernahme des US-Saatgut- und Gentechnikkonzerns Monsanto 2018 in eine Krise gerutscht, weil die juristischen Risiken der Vermarktung von dessen Pflanzengift Roundup (Glyphosat) offensichtlich unterschätzt worden waren. (dpa/jW)