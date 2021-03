Apple investiert in Standort BRD

Cupertino/München. Der US-Konzernriese Apple wird in den kommenden drei Jahren über eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland investieren, vor allem in Bayern. Dabei sollen die bestehenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen im Großraum München zum Europäischen Zentrum für Chipdesign von Apple ausgebaut werden, kündigte der I-Phone-Hersteller am Mittwoch an. Apple hatte im Sommer 2019 die Mobilfunk-Modem-Sparte des Chipgiganten Intel übernommen. (dpa/jW)